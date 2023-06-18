شرطة أمريكا تراقب منزلاً تحسبا لغزو محتمل من مخلوقات فضائية

لجأت شرطة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مراقبة منزل يقول سكانه إنهم شاهدوا مخلوقات فضائية، حيث تقدم بها سكان منزل في مدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا، بشكوى أبلغوا فيها برؤية مخلوق فضائي أخضر وطويل ونحيف في حديقة منزلهم الخلفية.

تواصل مع الشركة من أجل مواجهة الكائنات الفضائية

وبحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، فقد تواصل السكان مع الشرطة، عبر هاتف الطوارئ، والإدعاء برؤية جسم غامض سقط في حديقة منزلهم في الليل في شهر مايو الماضي، وقال أحد أفراد الأسرة للضباط: «رأيت الكائنات الفضائية وجهاً لوجه».

خوف السكان على سلامتهم

وذكرت الشرطة الأمريكية، في بيان حصلت فضائية «فوكس نيوز» الإخبارية على نسخة منه، أنه تم تزويد المنزل بكاميرات مراقبة في ظل خوف السكان على سلامتهم من الكائنات الفضائية التي نزلت في حديقة البيت.

وضع كاميرات لمراقبة الفضائيين

وتابعت الشرطة في بيانها: «أبلغت الأسرة في المنزل أنهم سمعوا ضوضاء في فناء منزلهم وكانوا خائفين على سلامتهم، عرضنا وضع كاميرات للمساعدة في التخفيف من مخاوفهم من شخص قادم لمضايقتهم أو إيذائهم»، ولكن لم تقدم حتى الآن الشرطة الأمريكية على وجود دليل يشير إلى تواجد شيء غريب أو جسم غامض في الحديقة الخلفية.