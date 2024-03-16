خالد الجندي: الله أقسم في سورة التين بـ4 مخلوقات

شرح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، سورة التين والتي تتضمن معاني عديدة، مشددًا على أن هذه السورة سميت بذلك نسبة إلى اسم الثمرة التي ذكرها الله في القرآن «التين»، والسورة مكونة من 8 آيات فقط ولكن تحمل معاني عديدة.

الله أقسم في سورة «التين» بـ 4 أشياء

ونوه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر قناة «dmc»، بأن الله أقسم في سورة «التين» بـ4 أشياء، من بينها التين والزيتون وهما الثمار، وطور سيناء وهذا البلد وهي أماكن، موضحًا أن الله أقسم بهذين النباتين؛ لأنهما كان ينبتان في أرض فلسطين المباركة.

امتداد الرسالة السماوية والرحلة النبوية

نقل النبوة من أنبياء بني إسرائيل إلى بلاد الحجاز

وأشار خالد الجندي، إلى أن هذا من الممكن أن يوضح خطا يبدأ من فلسطين ويمر بجبل الطور في سيناء والحجاز، موضحًا أنه وكأنك ترسم خطا يوضح امتداد الرسالة السماوية والرحلة النبوية، مشددًا على أن ذلك يؤكد أن الله نقل النبوة من أنبياء بني إسرائيل إلى العرب في بلاد الحجاز.