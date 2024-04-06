مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12.. ياسمين تفسد خطبة ابنتها ريم على سيف

تتواصل أحداث مسلسل بقينا اتنين، من بطولة شريف منير في دور أدهم، ورانيا يوسف في دور ياسمين، وذلك خلال الحلقة 12.خلال الحلقة، رفضت الفنانة رانيا يوسف خطوبة ابنتها ريم على حبيبها سيف بعد أن اعترضت على شقة العريس التي توجد بجوار والدته، وطلبت منه أن تكون الشقة بجوار والدتها وليس بجوار والدة العريس، ورفضت قراءة الفاتحة إلا بعد التشاور والرد عليه.

ملخص مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12.. ياسمين ترفض خطبة ابنتها على سيف

وعندما علم أدهم أن ياسمين رفضت زواج ريم من حبيبها سيف ذهب إليها ليتشاجر معها، وعندما أخبرته أنها رفضته لأن مستواه الاجتماعي أقل من مستوى ريم، انفعل عليها في مسلسل بقينا اتنين، وأخبرها بأنه عندما تقدم لخطبتها كانت حالته المادية غير جيدة، ما جعل والده ووالدته يساعدونه حتى وصل به الأمر إلى امتلاكه شركة دعايا وإعلان في الوقت الحالي.

مسلسل بقينا اتنين من بطولة رانيا يوسف في دور ياسمين وشريف منير في دور أدهم وميمي جمال في دور دودو، وإدوارد في دور ياسر صديق البطل.