مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12.. صدمة جديدة لـ ياسمين بعد رؤية أدهم مع ندى

شهد مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12 أحداثا مثيرة للغاية، إذ رفضت ياسمين خطوبة ابنتها ريم على سيف، الأمر الذي جعل شريف منير في دور «أدهم» ورانيا يوسف في دور «ياسمين» زوجته يتشاجران بسبب ذلك، كما تضمنت الحلقة محاولات من ياسمين لمصالحة أدهم حتى تقنعه بالعودة للمنزل بعدما تركه بسبب كثرة الشجار مع بعضهم البعض، نتيجة لعدم التفاهم فيما بينهم.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12.. ياسمين تنصدم في أدهم بعد رؤيته مع ندى

حاولت «ياسمين»، مصالحة «أدهم»، لتٌقنعه بالعودة لها، ذهبت له في منزل ياسر صديقه الذي يؤدي دوره الفنان «إدوارد»، لتصالحه، لكنها تتفاجئ برؤيته خارج من الغرفة برفقة ندى حاملا في يده بوكيه ورد أبيض، لتنصدم ياسمين بعد رؤية ذلك الموقف، ثم تنتهي الحلقة على ذلك، ومن المتوقع أن تشهد الحلقة المقبلة من مسلسل بقينا اتنين أحداثا أكثر تشوق.

ويناقش مسلسل بقينا اتنين قضية أسرية مهمة للغاية، والتي تدور حول الخلافات الزوجية وعدم التفاهم الذي يحدث بين الزوجين بعد مرور سنوات طويلة على الزواج والتي تؤدي في كثير من الأحيان للطلاق، وما يحدثه ذلك من تأثير في نفوس الأبناء.