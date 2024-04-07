نشرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السعودية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الأحد، تسهيلا على المسلمين في معرفة موعد الإمساك والإفطار، ومواقيت الصلاة في يوم الثامن والعشرون من شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الأحد 7-4-2024

في السطور التالية، ترصد «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الأحد.

موعد أذان الفجر في السعودية اليوم الأحد 7-4-2024

يرفع أذان الفجر في العاصمة السعودية الرياض، والمدينة المنورة معلنا عن بدء صيام يوم الثامن والعشرون من شهر رمضان المبارك، الساعة 4:19 صباحا، وفي مكة المكرمة يرفع أذان الفجر الساعة 4:51 صباحا.

موعد أذان الظهر في السعودية اليوم الأحد 7-4-2024

يكون موعد أذان الظهر اليوم في العاصمة السعودية الرياض، الساعة 11:55، وفي مكة المكرمة الساعة 12:23، أما المدينة المنور فيرفع أذان الظهر الساعة 11:56.

موعد أذان العصر في السعودية اليوم الأحد 7-4-2024

يرفع أذان العصر في العاصمة الرياض اليوم، الساعة 3:24 مساء، وفي مكة المكرمة يرفع الأذان الساعة 3:48 مساء.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الأحد 7-4-2024

يرفع أذان المغرب في العاصمة السعودية الرياض، والمدينة المنورة اليوم الأحد معلنا عن انتهاء صيام يوم الثامن والعشرون من شهر رمضان المبارك، الساعة 6:12 وفي مكة المكرمة يرفع الأذان الساعة 6:38.

عدد ساعات الصيام في السعودية اليوم الاحد 7-4-2024

يكون متوسط عدد ساعات الصيام في السعودية اليوم الأحد الثامن والعشرون من شهر رمضان المبارك، 13 ساعة و55 دقيقة، ويختلف ذلك من مدينة إلى أخرى، فيما يزيد عدد ساعات الصيام يوميا نحو دقيقة أو 2.