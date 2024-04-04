رسميا.. السعودية تعلن موعد صلاة العيد في مكة

كشفت السلطات السعودية التفاصيل المتعلقة بموعد صلاة العيد في مكة مدى جاهزية المساجد لإقامتها، بحسب ما كشفت صحيفة «سبق» السعودية، التي نقلت عن وزارةُ الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية جاهزيةَ 2268 جامعًا ومصلّى لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك في مكة، وذلك بعد استكمال كافة التجهيزات من صيانة وتشغيل ونظافة، وتوفير وسائل السلامة، في إطار رسالة الوزارة في العناية ببيوت الله ومرتاديها بما يمكنهم من الصلاة في أجواء تعبدية وبخشوع وسكينة.

مساجد صلاة العيد في مكة

وبحسب الصحيفة السعودية، أوضح الدكتور سالم الخامري، المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، أن جميع مساجد صلاة العيد في مكة جاهزة لاستقبال المصلين، كما تمت تهيئة المصليات الخاصة بالنساء في الجوامع لمن يردن أداء الصلاة، مشيرًا إلى تكليف العديد من منسوبي الفرع لمتابعة التجهيزات، والمتابعة المستمرة لمؤسسات الصيانة.

موعد صلاة العيد في مكة

وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة، نشرت تفاصيل موعد صلاة العيد في مكة عبر حسابها الرسمي على منصة التدوينات القصيرة «إكس» والمعروفة سابقا باسم «تويتر»؛ إذ أكدت أن إقامة صلاة عيدالفطر المبارك لعام في جميع مصليات الأعياد، وكذلك في جميع الجوامع عدا الجوامع المجاورة لمصليات الأعياد والجوامع التي لا يقصدها المصلون في صلاة العيد في بعض المراكز والهجر لاكتفائهم بمصلى العيد لديهم.

وحددت وزارةُ الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية موعد صلاة العيد في مكة بأن يكون وقت إقامتها بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة، وذلك يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 وفقا للحسابات الفلكية التي حددت أول يوم عيد الفطر والذي ينتهي يوم الجمعة 12 من الشهر ذاته.

وكانت وزارة الموارد البشرية السعودية، خرجت معلنة موعد إجازة عيد الفطر 2024، والتي قالت إنها ستكون بداية الإجازة من نهاية عمل يوم الاثنين 29 رمضان الموافق 8 أبريل 2024، ولمدة 4 أيام، بحسب ما كشف صحيفة عكاظ السعودية.