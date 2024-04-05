يستعد المسلمون في مكة المكرمة سواء من السعوديون والمقيمين أو زوار بيت الله الحرام من المعتمرين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمكة المكرمة، وتحديدًا بالحرم المكي الشريف الذي يؤدي فيه مئات الآلاف صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك يبحث كثيرون عن موعد صلاة العيد الفطر 1445 في مكة المكرمة لمعرفة وقت الصلاة والاستعداد له.

موعد صلاة العيد الفطر 1445 في مكة المكرمة

وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد موعد صلاة العيد الفطر 1445 في مكة المكرمة، حيث أكدت أن إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة، حسب تقويم أم القرى في جميع مناطق المملكة، حيث تكون موعد صلاة العيد في مكة المكرمة الساعة 6:21 صباحًا.

موعد صلاة العيد الفطر 1445 في مكة المكرمة

ووجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كافة فروع الوزارة بمناطق المملكة بإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1445هـ، في جميع مصليات الأعياد، والجوامع عدا الجوامع المجاورة لمصليات ساحات الأعياد، مشددًا على أهمية الإعداد المبكر لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك في مصليات الأعياد والجوامع.

تجهيز 2268 ساحة لأداء صلاة العيد الفطر 1445 في مكة المكرمة

وأعلنت الوزارة تجهيز 2268 جامعاً ومصلى لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1445هـ في مكة المكرمة بعد استكمال كافة التجهيزات من صيانة وتشغيل ونظافة، وتوفير وسائل السلامة، في إطار رسالة الوزارة في العناية ببيوت الله ومرتاديها بما يمكنهم من الصلاة في أجواء تعبدية وبخشوع وسكينة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» الدكتور سالم الخامري المدير العام لفرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور، أن جميع الجوامع بالمنطقة جاهزة لاستقبال المصلين، كما تم تهيئة المصليات الخاصة بالنساء في الجوامع لمن يردن أداء الصلاة، مشيراً إلى تكليف العديد من منسوبي الفرع لمتابعة التجهيزات، والمتابعة المستمرة لمؤسسات الصيانة.