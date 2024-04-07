سر طاقية الإخفاء.. بعد 65 عاما كيف حقق العلماء نبوءة إسماعيل يس؟

في نهاية خمسينات القرن الماضي ظهر فيلم غريب يتحدث عن طاقية سحرية كل من يرتديها يختفي تماما لا يراه الناس؛ وهو فيلم سر طاقية الإخفاء من بطولة إسماعيل يس، توفيق الدقن، أحمد فرحات، وزينات صدقي وباقة من نجوم الزمن الجميل، هذه التنبؤات التي ظهرت في فيلم طاقية الإخفاء يبدوا أنها أصبحت على وشك التحقق بالكامل، وفق تقرير عرضه موقع «ديلي ميل» عن حائط سحري يخفي من ورائه تماما وشبهه الناس بطاقية الإخفاء السحرية.

طاقية الاخفاء أصبحت واقع

توصل العلماء في الفترة الأخيرة إلى سر طاقية الإخفاء؛ لكن هذه المرة لم يستعينوا بتراب الجني المحترق لتصبح الطاقية لها قدرات خارقة، لكنهم ابتكروا درعا كبيرا يحجب الرؤية ويجعل من يرتديه لا يُرى لدى الآخرين، واللافت، وتكلفة هذا الدرع السحري لا تصل إلى ألف دولار أمريكي، ما يعني أنه قد يُصبح في متناول الناس قريباً، يشبه في مميزاته وقدراته إلى حد كبير طاقية الإخفاء الخيالية.

مواصفات درع الإخفاء

وحسب المواصفات التي تم الإعلان عنها فإن الدرع الكبير غير المرئي كالتالي:

يبلغ طوله 6 أقدام.

يمكنه إخفاء عدة أشخاص عن طريق تكنولوجيا جديدة تعتمد ثني الضوء.

سعر الدرع الواحد يبلغ 699 جنيها إسترلينيا (880 دولارا أميركيا فقط)، وهو ما يعني أن تكلفته ليست مرتفعة.

انتشر الدرع على نطاق واسع بسبب طاقية الإخفاء التي وردت في قصص وروايات هاري بوتر، وقصة فيلم إسماعيل يس، وهو ما بات من الممكن أن يتحقق حاليا، حيث من الممكن أن يصبح هذا الحلم حقيقة، حيث طور العلماء «درعا ضخما للتخفي»