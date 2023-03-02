انطلاق تصوير فيلم «سر عودة طاقية الإخفاء»

احتفل صناع فيلم سر عودة طاقية الإخفاء، بتصوير العمل بإحدى الفيلات بمنطقة مصر الجديدة، وهو العمل المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة، وجمعت مشاهد هذا اليوم كل من محمود الليثي وليلى عزالعرب ودنيا ماهر، واستمر التصوير حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

انطلاق التصوير

وخلال الاستراحة جمع المخرج رامي رزق الله برفقة مؤلف ومنتج العمل حسن يوسف حسن، أبطال الفيلم ومنهم ليلى عز العرب، وليد فواز وتوني ماهر وإبرام سمير ونانسي صلاح بالإضافة إلى القائمين على الإنتاج للاحتفال بفريق العمل واستمر الحفل ما يقرب من ساعتين، ليتم استئناف التصوير بعدها.

فيلم كوميدي

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، عن ظهور طاقية الإخفاء في العصر الحالي، الفيلم من بطولة محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، دنيا ماهر، وليد فواز، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ليلى عز العرب، لبنى محمود وعدد من الفنانين.

والعمل من تأليف الدكتور يوسف حسن يوسف ومن إنتاج شركة إيجيبت جروب وإخراج رامي رزق الله ومدير التصوير محمد عزمي، مهندسة ديكور رحاب المغربي، استايليست منى الزرقاني.