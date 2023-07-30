الفنان العراقي محمد الأمير ضيف شرف فيلم سر عودة طاقية الإخفاء

يشارك الفنان العراقي محمد الأمير كضيف شرف في فيلم سر عودة طاقية الإخفاء الذي من المقرر عرضه مع نهاية العام الجاري، ويقوم ببطولته محمود الليثي ونانسي صلاح وتوني ماهر.

ويعتبر هذا العمل هو الأول لـ محمد الأمير في مصر، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يتمنى تقديم عدد وافر من الأعمال الدرامية فى مصر ولكن بلهجته الأم العراقية، لأمنيته في دخول تلك اللهجة كل البيوت العربية مثلما حدث مع اللهجة المصرية والإفيهات التي يحفظها كل عربي عن ظهر قلب.

محمد الأمير يشارك ماريتا الحلاني في مسلسل نزيف

على صعيد آخر، انتهى محمد الأمير من تصوير دوره في المسلسل العربي اللبناني نزيف، وهو مسلسل درامي تشويقي أكشن تشارك في بطولته مجموعة من الوجوه الشبابية منهم ماريتا الحلاني في رابع تجاربها بالدراما وإسماعيل تمر في ثاني تجربة له بالدراما، وهو من تأليف جاد الخوري وإخراج إيلي الرموز، ومن المقرر عرضه قريبا على إحدى المنصات.