مصدر يكشف موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 14 بتاريخ 4 أبريل قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، رقم 121 لسنة 2024 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وأشارت اللائحة التنفيذية إلى أنّه سيتم البدء بتطبيق قانون التصالح بعد شهر من تاريخ نشر اللائحة.

وقال مصدر لـ«الوطن»، إنّه من المقرر فتح باب التصالح في مخالفات البناء 4 مايو المقبل أمام المواطنين، حيث تعمل وزارة التنمية المحلية حاليا مع المحافظات وجهات الاختصاص على الاستعداد لتطبيق قانون التصالح الجديد وتشكيل اللجان المختصة بالنظر في طلبات التصالح وتسعير متر التصالح وفق كل منطقة بواسطة لجان مختصة بالمحافظات.

ولفت إلى وجود تيسيرات متعددة في قانون التصالح، وعلى المواطنين الاستعداد للتقديم لتقنين وضع المخالفات التي يشملها قانون التصالح الجديد مع وجود تسهيلات في السداد والإجراءات.

وأشارت المادة الاولى من لائحة التصالح إلى العمل بأحكام اللائحة المرفقة بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.