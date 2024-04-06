ما موقف مخالفات البناء داخل الكمبوند؟.. وفقا لقانون التصالح

حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 موقف مخالفات البناء الموجودة بالمشروعات العمرانية المغلقة مثل الكمبوند، حيث تتم مخاطبة الجهة الإدارية المختصة من جهاز المدينة وهيئة المجتمعات للحصول على موافقتها على طلب التصالح، وذلك بعد أخذ رأي اتحاد الشاغلين أو المطور العقاري بحسب الأحوال.

دور الحماية المدنية في حماية المنشآت من الحريق

وأشارت اللائحة إلى أن مسئول الحماية المدنية من وزارة الداخلية يقوم بالتأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، وذلك بالنسبة للمباني الخاضعة للقانون على ضوء الرسومات المرفقة مع طلب التصالح.

تيسيرات قانون التصالح

وقال مصدر مسئول لـ«الوطن» إن قانون التصالح يقدم تيسيرات للمواطنين، والمراكز التكنولوجية تبدأ في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بعد شهر من تاريخ نشر لائحة قانون التصالح في الجريدة الرسمية، حيث تواصل الجهات المختصة استعدادها لتنفيذ قانون التصالح الجديد، ويتم التأكد من أن المخالفات المقدم عنها طلب التصالح من الأعمال التي يجوز تقنين وضعها وفق القانون الجديد.