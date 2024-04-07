قانون التصالح يجيز استكمال «صب السقف».. إليك المستندات المطلوبة

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بشأن إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وتضمنت أنّه يجوز لصاحب طلب التصالح التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المُختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المُسطح المُتصالح عليه، وبالارتفاع ذاته، في المُخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط «صب السقف»، والتي قُبل بشأنها التصالح في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب استكمالها، ومن المستندات المطلوبة في تلك الحالات.

- صورة بطاقة الرقم القومي لمُقدم الطلب

نموذج 10 للتصالح

- إفادة إتمام إجراءات التصالح (نموذج رقم 10 السابق صدوره).

- نُسختان من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية أو إحداهما، بحسب الأحوال، والمعتمدة من مُهندس مُقيد بنقابة المهندسين، تخصص مدني أو تخصص عمارة، بالأعمال المطلوبة.

- تقرير هندسي من مهندس مدني مقيد بنقابة المهندسين، يفيد بأن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها.

مراجعة المستندات

وأشارت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح إلى إدارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المُختصة تتولى مراجعة المُستندات المُقدمة طبقاً للقرار السابق بقبول التصالح وتقنين الأوضاع والرسومات المرفقة به؛ للتأكد من مُطابقتها لذات المُسطح والارتفاع المُتصالح عليه، مع تقديم قرار قبول التصالح للسلطة المختصة لتعديله بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور، إلى جانب تسليم ذوي الشأن نُسخة معُتمدة من القرار الصادر بعد تعديله، ودون أي رسوم، مرفقًا به نسخة من الرسومات الهندسية المُعتمدة خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.