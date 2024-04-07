الخشت يصدر قرارات بتعيين 3 مديرين ونائب مدير بكليتي الطب والعلوم

أصدر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارات بتعيين 4 قيادات جامعية جديدة شملت تعيين 3 مديرين ونائب مدير مركز بكليتي الطب البيطري والعلوم، و149 طبيبًا مقيمًا للعمل بمستشفيات الجامعة.

ووجّه الخشت، القيادات الجامعية الجديدة بالعمل بروح الفريق للمساهمة في استمرار تقدم جامعة القاهرة، والحرص على زيادة مجالات التفوق للحفاظ على الوتيرة المتسارعة للجامعة في تحقيق مراكز متقدمة في مختلف التخصصات ومنافسة الجامعات العالمية المرموقة، محددًا لهم عددًا من المهام ذات الأولوية في هذه المرحلة التي تستهدف تنفيذ سياسات جامعات الجيل الجيل الحالي، وفق استراتيجية جامعة القاهرة 2021- 2025 كجامعة من الجيل الرابع واستراتيجية وزارة التعليم العالي.

كلية الطب البيطري

وتضمنت القرارات، تعيين الدكتور شريف حامد إبراهيم المسلمي مديرًا لمركز التحاليل والدراسات التطبيقية البيطرية بكلية الطب البيطري، وتعيين الدكتورة رشا محمد النشار مديرًا لمركز الحد من المخاطر والدراسات والبحوث البيئية بكلية العلوم، وتعيين الدكتور محسن أبو العلا سيد حمادة مديرًا لمركز خدمة البيئة بكلية العلوم، وتعيين الدكتور أحمد عبد العزيز بيومي نائبًا لمدير مركز خدمة البيئة بكلية العلوم.

كما تضمنت القرارات تعيين 149 طبيبًا مقيمًا للعمل بمستشفيات جامعة القاهرة.