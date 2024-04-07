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«الإسكان» تبحث مع شركة فرنسية إنشاء 1000 منزل مزودة بحلول ذكية

كتب:

أيمن حمزة
10:32 ص | الأحد 07 أبريل 2024
الإسكان تبحث مع شركة فرنسية إقامة 1000 منزل مزود بحلول ذكية

الإسكان تبحث مع شركة فرنسية إقامة 1000 منزل مزود بحلول ذكية

عقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، اجتماعًا مع ممثلي شركة «شنايدر إليكتريك» الفرنسية، وبحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والمركز القومي لبحوث البناء والإسكان؛ لبحث سبل التعاون مع الشركة في مبادرتها المقترحة بشأن إقامة مجموعة من 1000 منزل مزودة بحلول ذكية من تصميم الشركة، تماشياً مع جهود الدولة، في وضع وتطبيق استراتيجية المدن الذكية المستدامة، والتوجه نحو التحول الرقمي، واستخدام الحلول الذكية لحل مشاكل العمران.

تفاصيل مبادرة إنشاء 1000 منزل مزودة بحلول ذكية

وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أنّه تم خلال الإجتماع مع ممثلي شركة «شنايدر إليكتريك» الفرنسية، أنّه استعرضت تفاصيل مبادرة الشركة لإقامة 1000 منزل مزودة بحلول ذكية، وكيفية الاستفادة من تلك المبادرة، وتكاملها مع استراتيجيات المدن الذكية والمستدامة، وتطبيقها بإحدى المدن الجديدة، كنموذج يمكن التوسع في تطبيقه مستقبلاً، وتم الاتفاق على دراسة تطبيق نموذج بمدينة العلمين الجديدة، باعتبارها واحدة من مدن الجيل الرابع، التي تم تصميمها لتكون مدينة ذكية مستدامة، وكذا إمكانية تطبيقها في المباني القائمة بالفعل.

تطبيق قواعد الاستدامة وتوفير الطاقة

 

وأضاف مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، أنّ وزارة الإسكان تهدف من خلال المشاركة في تلك المبادرة، إلى تطبيق قواعد الإستدامة، وفى مقدمتها، ترشيد استهلاك الموارد، وتوفير الطاقة، وتقليل الإنبعاثات الكربونية، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين بالمدن الجديدة، من خلال استخدام الحلول التكنولوجية المناسبة، بجانب العمل على توطين تلك التكنولوجيات الحديثة، وإمكانية تصنيع المكونات المختلفة محلياً، ما ينعكس إيجابياً على الصناعة المصرية.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.