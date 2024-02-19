السيسي يستمع لشرح حول مشروعات توفير الطاقة والسولار والغاز بمعرض «إيجبس 2024»

استعرض المهندس محمد مجدي، من إدارة كفاية الطاقة والمناخ بوزارة البترول، إنجازات قطاع البترول في مجال تحول الطاقة، لتوفر الطاقة بصورة آمنة ومستدامة لخفض الانبعاثات الكربونية.

أضاف «مجدي»، خلال جولة الرئيس السيسي في معرض «إيجبس 2024»، وتعرضه قناة «إكسترا نيوز»، إنه جرى إنشاء برنامج إصلاح دعم الاقتصادي للمواد البترولية، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي من خلال توصيله للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، كما جرى تنفيذ 30 مشروعا باستغلال الغازات الطبيعية التي يجري حرقها بالمواقع المختلفة مما أدى لتوفير الغاز الطبيعي.

واستكمل: «في مجال الطاقة المتجددة جرى تنفيذ 24 مشروعا لتوفير الطاقة والسولار والغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء في هذه المواقع».

وواصل: «بالنسبة للبتروكيماويات الخضراء، جرى استغلال قش الأرز لإنتاج الألواح الخشبية المضغوطة، ولضمان استدامة أنشطة قطاع البترول فجرى إنشاء مركز التميز لتحول الطاقة».