إنشاء سجلات مميكنة لتقييد طلبات التصالح في مخالفات البناء

ألزمت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الجهة الإدارية المختصة بإنشاء سجلات خاصة، ورقية أو مميكنة، لتقييد طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها، وإثبات بيانات العقارات المقدم عنها طلبات التصالح، وهي: «اسم وصفة مقدم الطلب، رقم الطلب وتاريخ قيده، وعنوان العقار محل المخالفة، ورقم الترخيص وتاريخه إن وجد».

وتتضمن البيانات أيضا: «بيان المخالفة المقدم عنها الطلب محددًا به المساحة وعدد الأدوار، والمستندات المقدمة رفق الطلب، وقيمة رسم الفحص ومقابل جدية التصالح، وتاريخ ورقم إيصالات السداد».

إعداد تقرير من واقع البيانات

ونصت اللائحة وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية، على أن تعد أمانة اللجنة الفنية تقريرا من واقع البيانات لدى الجهة الإدارية المختصة والمستندات المرفقة بالطلب، وعرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الملف من الجهة الإدارية المختصة.