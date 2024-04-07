رسوم فحص طلب التصالح في مخالفات البناء.. تبدأ من 125 جنيها

نشرت الجريدة الرسمية، رسوم فحص طلب التصالح، وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها كالتالي:

- إجمالي مسطح الأعمال المخالفة حتى 250 مترا يكون الفحص بالمدن والمناطق الصناعية 500 جنيه، وفي القرى وتوابعها 125 جنيها.

- مسطح أكبر من 250 مترا وحتى 500 متر، تكون الفئة بالمدن والمناطق الصناعية 1000 جنيه، وفي القرى وتوابعها 250 جنيها.

- أكثر من 500 متر وحتى 1000 متر تكون الفئة بالمدن والمناطق الصناعية 2000 جنيه، وبالقرى وتوابعها 1000 جنيه.

- أكثر من 1000 متر وحتى 2000 متر يكون الفئة بالمدن والمناطق الصناعية 3000 جنيه، وبالقرى وتوابعها 2000 جنيه.

- أكثر من 2000 متر وحتى 4000 متر، تكون الفئة بالمدن والمناطق الصناعية 4000 جنيه و3500 جنيه بالقرى وتوابعها.

- أكثر من 4 آلاف متر يكون الفئة بالمدن والمناطق الصناعية 5 آلاف جنيه، و5000 جنيه للفئة بالقرى وتوابعها.