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دراما المتحدة

خسائر اقتصادية فادحة لإسرائيل بعد مرور 6 أشهر من عدوانها على غزة (فيديو)

كتب:

يارا أشرف
11:04 ص | الأحد 07 أبريل 2024
خسائر اقتصادية فادحة لإسرائيل

خسائر اقتصادية فادحة لإسرائيل

خسائر اقتصادية فادحة مُني بها الاقتصاد الإسرائيلي بعد مرور 6 أشهر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تحت وطأة ارتفاع تكاليف تمويل الحرب وهروب المستثمرين والشركات خوفا من الإفلاس، وذلك وفق ما جاء في تقرير تلفزيوني عرضته بعنوان «بعد مرور 6 أشهر من العدوان على غزة.. خسائر اقتصادية فادحة لإسرائيل».

وفي أحدث خطوات لعمليات التخارج، سحبت أيرلندا أكثر من 3 ملايين دولار من محفظة الأسهم العالمية الخاصة بها للاستثمار في بنوك وشركات إسرائيلية.

تسارع وتيرة تخارج المستثمرين

ومع اتساع نطاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وانتقال التوترات إلى جبهات أخرى، تسارعت وتيرة تخارج المستثمرين من الصناديق المتداولة في البورصة التي تتبع الأسهم الإسرائيلية، وذلك بعد الانخفاض الحاد بأسعار الأسهم.

تحويل الأموال والعمالة خارج إسرائيل

وتسعى أكثر من 70% من 500 شركة ناشئة إلى تحويل الأموال والعمالة ومقراتها خارج إسرائيل نتيجة التوترات الداخلية والخارجية، في حين أضطر البعض الآخر إلى تسريح موظفين.

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