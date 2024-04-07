حدث ليلا.. احتمال صيام ملايين المسلمين بعد العيد وقتلى بصفوف الاحتلال ودمار في غزة

شهدت الساعات الماضيّة العديد من الأحداث حول العالم، بما في ذلك الجدل الدائر في ليبيا بسبب رؤية هلال العيد، إلى جانب تنديد منظمة «اليونيسف» بالدمار الواسع في غزة والانتهاكات بحق أطفال فلسطين، بينما يشتعل الداخل الإسرائيلي بعد دهس عدد من المستوطنين، وإشعال النيران في تل أبيب، وسط مطالبات واسعة بإقالة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي.

جدل في ليبيا

وحول ما يتعلق بهلال عيد الفطر داخل دولة ليبيا، فقد أصدرت الحكومة الليبية بيانًا رسميًا يفيد باستطلاع هلال شهر شوال يوم السبت 28 رمضان 1445 هجريًا، الموافق 29 أبريل 2024 ميلاديًا، على عكس المتعارف عليه؛ لتكشف الأوقاف الليبية أنه في حال رؤية الهلال في ذلك اليوم، سيكون مقررًا على مسلميها، صيام يوم إضافي بعد العيد.

أزمة داخل دولة الاحتلال

أما دولة الاحتلال الإسرائيلي، فشهدت أحداثًا ساخنة ما بين دهس المستوطنين وإشعال النيران وضرب فرد من قوات الشرطة، وذلك على هامش خروج مظاهرات كبيرة في تل أبيب، بمشاركة عشرات الآلاف بينهم أهالي المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية المطالبين بعقد صفقة تبادلية، ومنظمات احتجاجية تطالب بوقف إطلاق النار والإطاحة ببنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، من منصبه.

الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 4 عسكريين

ومن جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 عسكريين في معارك جنوب قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

«اليونيسف» تكشف حجم الدمار في غزة

وفي سياق منفصل، خرجت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، في وقت متأخر من الليل تكشف تفاصيل حجم ووتيرة الدمار داخل قطاع غزة، والتي وصفتها بأنها «صادمة».

وقالت عبر حسابها الرسمي بمنصة التدوينات القصيرة «إكس»، إنّ حرب غزة تسببت في استشهاد أكثر من 13 ألف طفل، وإصابة عدد لا يحصى من الأشخاص، مشيرة إلى أن الحرب تسببت في استشهاد معلمين وأطباء وعاملين في المجال الإنساني، وذلك على أيدي الاحتلال الإسرائيلي.