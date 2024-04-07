الأزهر يوضح 5 فروق بين زكاة الفطر والمال والصدقة.. اعرفها

نشر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، تدوينة اليوم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يوضح فيها 5 فروق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة حملت عنوان «ما الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة؟»، وهو ما يوضحه التقرير التالي.

زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة

وأوضحت لجنة الفتوى الرئيسبة بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف 5 فروق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة فيما يلي:

1- زكاة الفطر متعلقة بالأبدان وزكاة المال متعلقة بالمال.

2- زكاة المال تجب على من يملك المال لكن زكاة الفطر تجب على من تلزمه النفقة.

3- زكاة المال يشترط لوجوبها النصاب والحول، أما زكاة الفطر فيكفي في وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه.

4- زكاة الفطر تصرف للفقراء والمساكين فقط بينما تتنوع مصارف زكاة المال إلى الأصناف الثمانية وما يندرج تحتها.

5- أما الصدقة فهي تطوع وليست واجبة وتختلف الصدقة عن الزكاة في أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم ونحو ذلك.

نصاب زكاة الفطر

كما نشر مجمع البحوث الإسلامية تدوينة في وقت سابق عن مقدار زكاة الفطر، موضحًا أنّها صاع من طعام من غالب قوت بلد المزكي، كما هو ثابت من مجموع الروايات التي في الصحيحين وغيرهما فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ على كل ذكَر وأنثى صغيرًا وكبيرًا مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ» " صحيح البخاري (2/ 130).

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ»، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ .... وَالتَّمْرُ» صحيح البخاري (2/131)، ولفظ «كان» يدل على أن إخراج زكاة الفطر في عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قد كان من غالب قوت أهل البلد. وأخذًا بهذا المعنى في النص يكون غالب قوت أهل مصر الأرز، والقمح ، وهو ما عليه الفتوى، وشدد المجمع على أنه لا يجزئ عن الفرد إخراج أقل من صاع.

وبخصوص تقدير الصاع فقد تراوح مقداره ما بين 2 كيلوجرام ونصف تقريبًا و3 كيلوجرامات بحسب تقدير عدد من العلماء، ومنهم من أجاز إخراج زكاة الفطر من المكرونة واللحوم والطعام عموما مثل الشيخ رمضان عبدالرازق وهو أحد علماء الأزهر الشريف.