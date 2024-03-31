متى يجب إخراج زكاة الفطر؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال «متى يجب إخراج زكاة الفطر؟»، حيث قال «هذا محل خلاف بين الفقهاء، فالبعض ضيق جدا، وقال بين الفجر وقبل صلاة العيد، حتى يحدث إغناء للفقير ويكون معه مال في هذا الوقت».

إخراج زكاة الفطر في العشر الأواخر من رمضان

وأوضح «فخر»، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، أن البعض رأى أن الإغناء يمكن أن يحدث لكن لم يقض حاجة الفقير، فيمكن أن يكون احتاج للمال قبل هذا الوقت، وعليه يمكن إخراج زكاة الفطر في العشر الأواخر من شهر رمضان.

وأشار إلى أن بعض الفقهاء وسعوا على الناس وقالوا إنه يمكن إخراج زكاة الفطر من أول يوم فى شهر رمضان.

وتحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع فى شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمى والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.