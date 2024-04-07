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دراما المتحدة

مسيرات في تل أبيب ضد نتنياهو.. وشرطة إسرائيل تفض الاحتجاجات

كتب:

أحمد عادل موسى
11:40 ص | الأحد 07 أبريل 2024
آلاف الإسرائيليين يحتجون في تل أبيب

آلاف الإسرائيليين يحتجون في تل أبيب

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية، «بي بي سي» بأن عشرات الآلاف من الإسرائيليين شاركوا في مظاهرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب، إذ طالبوا بإبرام صفقة لتحرير المحتجزين في غزة، وخاصة بعد ظهور جثمان إيلعاد كاتسير.

شرطة إسرائيل تفض الاحتجاجات 

وانطلقت المسيرات في تل أبيب ومدن أخرى بعد اكتشاف قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأفادت وسائل الإعلام المحلية، أنَّ المتظاهرين رددوا هتافات مثل «الانتخابات الآن»، وفي وقت لاحق، فضت قوات الشرطة الاحتجاجات بقوة في تل أبيب.

تظاهرت ضد حكومة نتنياهو  

وانضمت عائلات المحتجزين في غزة إلى المتظاهرين المعارضين للحكومة، وأعرب المحتجون عن استيائهم من عدم قدرة الحكومة على إطلاق سراح 130 محتجزا,

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