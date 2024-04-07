مراسل «القاهرة الإخبارية»: أوروبا تشهد حركة غير مسبوقة من الهجرة غير الشرعية

قال عبدالستار بركات، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ أوروبا تشهد حركة غير مسبوقة من الهجرة غير الشرعية، إذ إنّه ملف شائك وصعب جدا لليونان والدول الأوروبية الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا وإسبانيا ومالطا، مشيرًا إلى أن الحزب الديمقراطي الجديدة الحاكم في اليونان يشهد المؤتمر الخامس العاشر للحزب.

بداية لحملة الانتخابات الأوروبية

وأضاف «بركات»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «هذا المؤتمر يعتبر بداية لحملة الانتخابات الأوروبية، و2500 شخص من أعضاء الحزب شاركوا في المؤتمر الذي ينتهي اليوم بكلمة لرئيس الوزراء».

انتخابات البرلمان الأوروبي

وتابع مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»: «انتخابات البرلمان الأوروبي التي تشهدها اليونان في 9 يونيو المقبل ستكون مهمة للغاية، والمؤتمر الخامس يتزامن مع مرور 50 عاما على تأسيس الحزب، وأكد رئيس الوزراء اليوناني خلاله على الإصلاحات التي ستشهدها البلاد في الفترة المقبلة».