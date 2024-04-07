«القاهرة الإخبارية»: 4 غارات إسرائيلية تستهدف البقاع وبعلبك في لبنان كتب: محمد عزالدين 02:59 ص | الأحد 07 أبريل 2024 لبنان أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأنّ 4 غارات إسرائيلية على الأقل استهدفت البقاع وبعلبك في لبنان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة تابعة له في لبنان صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان «القاهرة الإخبارية»: حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في لبنان «القاهرة الإخبارية»: حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره في قصف إسرائيلي جنوب لبنان مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي كثف غاراته على لبنان خلال الساعات الماضية الاتحاد العمالي في لبنان: رفع الحد الأدنى للأجور غير كافٍ لبنان بعلبك بقلم محمد عزالدين