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«القاهرة الإخبارية»: 4 غارات إسرائيلية تستهدف البقاع وبعلبك في لبنان

كتب:

محمد عزالدين
02:59 ص | الأحد 07 أبريل 2024
لبنان

لبنان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأنّ 4 غارات إسرائيلية على الأقل استهدفت البقاع وبعلبك في لبنان.

 

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