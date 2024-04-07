استقبال 3 آلاف و764 مصابا فلسطينيا بالمستشفيات المصرية منذ بدء العدوان على غزة

قال الإعلامي رعد عبدالمجيد، إن مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» أفاد بأن إجمالي مَن جرى استقبالهم مِن قطاع غزة في المستشفيات المصرية منذ بداية العدوان وحتى أمس، 3764 مصابا و6191 مرافقا و66 ألفا و759 من الرعايا الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة.

إجمالي المساعدات المقدمة لغزة

وأضاف: «وكذلك كان هنالك 6330 مصريا، أما من حيث المساعدات إجمالي ما تم تسليمه إلى الجانب الفلسطيني منذ بداية تدفق المساعدات حتى السادس من إبريل بلغ 10 آلاف و952 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية و10 آلاف و435 طنا من الوقود».

وتابع: «يأتي ذلك بالإضافة إلى 133 ألفا و453 طنا من المواد الغذائية، و26 ألفا و692 طنا من المياه و44 ألفا و103 أطنان من المواد الإغاثية الأخرى و223 طنا من الخيام و123 سيارة إسعاف و19 ألفا و345 شاحنة».