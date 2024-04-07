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دراما المتحدة

السيسي يستقبل رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية لبحث وقف إطلاق النار في غزة

كتب:

محمد أبو عمرة
01:41 م | الأحد 07 أبريل 2024
الرئيس السيسي يستقبل بيرنز

الرئيس السيسي يستقبل بيرنز

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، بحضور اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

وأكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنَّ الاجتماع تناول الجهود المصرية القطرية الأمريكية المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث تم استعراض مستجدات الأوضاع الميدانية بالقطاع، وما تفرضه من ضرورة لتكثيف جهود التهدئة ووقف التصعيد العسكري.

خطورة الأوضاع الإنسانية

وشدد الرئيس في هذا الصدد على خطورة الأوضاع الإنسانية التي تصل إلى حد المجاعة في القطاع، بما يحتم تضافر الجهود الدولية، دون إبطاء، للضغط من أجل الإنفاذ الفوري للمساعدات الإغاثية إلى جميع مناطق القطاع على نحو كافٍ.

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ الاجتماع شهد توافقاً على ضرورة حماية المدنيين وخطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، وكذلك الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، كما شدد الرئيس على ضرورة العمل بجدية نحو التسوية العادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، محذراً من توسع دائرة الصراع بشكل يضر بالأمن والاستقرار الإقليميين.

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