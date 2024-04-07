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دراما المتحدة

بكين تجري مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي

كتب:

نرمين عفيفي
04:19 م | الأحد 07 أبريل 2024
مناورات عسكرية

مناورات عسكرية

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «رسالة ردع لأمريكا واليابان والفلبين وأستراليا.. مناورات عسكرية صينية في بحر الصين الجنوبي».

في رد فعل سريع من قبل الصين، أعلنت بكين إجراء مناورة عسكرية في بحر الصين الجنوبي، بالتزامن مع المناورات المشتركة للولايات المتحدة والفلبين واليابان وأستراليا.

الجيش الصيني أنه سينفذ دوريات بحرية قتالية وجوية مشتركة في رسالة ردع

وأعلن الجيش الصيني، أنه سينفذ دوريات بحرية قتالية وجوية مشتركة في رسالة ردع واضحة للدول الأربعة وتأكيدا على بسط نفوذه في تلك المنطقة.

تدريباتهم تأتي لإظهار التزامهم الجماعي بتعزيز التعاون الإقليمي

الولايات المتحدة وشركاؤها في تلك المناورات أعلنوا أنّ تدريباتهم تأتي لإظهار التزامهم الجماعي بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين والهادئ.

ستجري قوات من الولايات المتحدة والفلبين

وبحسب بيان مشترك لوزراء دو دفاع الدول الأربعة، ستجري قوات من الولايات المتحدة والفلبين واليابان وأستراليا نشاطا بحريا مشتركا داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين.

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بقلم نرمين عفيفي