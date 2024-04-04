بعد تايوان واليابان.. زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب الصين
كتب:
ماريان سعيد
10:14 ص | الخميس 04 أبريل 2024
زلزال الصين
بعد 24 ساعة من الهزات الأرضية الخطرة في قارة آسيا، ضرب زلزال قوي مدينة مانغيا بمقاطعة تشينغهاي شمال غربي الصين بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم.
زلزال الصين على بعد 10كيلومترات
وأفاد المركز الصيني لشبكات الزلازل، بأنّ مركز الزلزال رصد على عمق 10 كيلومترات، وفقا لوسائل إعلام عن وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
زلزال اليابان بقوة 6.3 ريختر
وصباح اليوم ضرب زلزال قوي اليابان، حيث أعلن مركز الزلازل الأوروبي المتوسط عن زلزال بقوة «6.3 درجة على مقياس ريختر»، على الساحل الشرقي لجزيرة هونشو.
زلزال تايوان الأقوى منذ ربع قرن
Ведущая новостей SET TV в момент начала землетрясения не убегает, а пытается продолжать свою работу, переключившись на происходящее в студии. Вплоть до появления сигнальной заставки и после, уже за кадром.— Vagabönd - Биокомар НАТО???? (@Wild_Vagabond_) April 3, 2024
Тайвань, магнитуда 7,4 () #Taiwan #Earthquake #TaiwanEarthquake pic.twitter.com/j6RLI0PoEz
تعرضت تايوان أمس، لواحد من أقوى الزلازل التي ضربتها منذ نحو ربع قرن، إذ بلغت قوته 7.2 درجة وأسفر زلزال تايوان عن سقوط قتلى ومصابين وانهيار عدد كبير من المبانى، وإصدار تحذيرات بحدوث موجات تسونامي.