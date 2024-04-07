 الفريق أسامة عسكر يزور عددا من المصابين بمستشفى الحلمية العسكري

تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، قام الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بزيارة عدد من المصابين الذين يخضعون للعلاج حاليًا بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل.

واطمأن رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مستوى الخدمة الطبية والعلاجية الفائقة المقدمة لأفراد القوات المسلحة من الضباط وضباط الصف والجنود وتوفير سبل الرعاية الصحية المقدمة داخل المستشفى.

ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمـد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للمصابين وتمنياته لهم بالشفاء العاجل، مشيدًا بالجهود التي يبذلها أبطال ومقاتلي القوات المسلحة لتنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها والحفاظ على أعلى درجات الكفاءة والاستعداد القتالي، معربًا عن امتنانه بما لمسه من روح معنوية عالية لرجال القوات المسلحة واستعدادهم الدائم للعمل والتضحية والعطاء من أجل رفعة الوطن وصون مقدساته.

حضر الزيارة عدد من قادة القوات المسلحة.