أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة في محافظة المنيا لليوم التاسع و العشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا اليوم الاثنين 8 أبريل 2024 حيث يزداد حرص المسلمين على أداء الصلاة في وقتها الصحيح تقربا إلى الله من خلال الفروض و السنن إيماناً منهم بأهمية هذه العبادة وأثرها على النفس، خلال شهر رمضان المبارك،

مواقيت الصلاة في المنيا اليوم

ووفقاً لإمساكية شهر رمضان 1445 هجرية، فإن مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الاثنين 8 أبريل 2024، ستكون كالتالي:

الفجر: 4:12 صباحاً.

الشروق: 5:39 صباحاً.

الظهر: 11:59 مساءً.

العصر: 3:31 مساءً.

المغرب: 6:19 مساءً.

العشاء: 7:37 مساءً.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام في محافظة المنيا اليوم الاثنين 8 أبريل 2024 الموافق التاسع و العشرين من شهر رمضان 14 ساعة و27 دقيقة، وتزداد تدريجياً مع تقدم الشهر الكريم.

وتُعدّ معرفة مواقيت الصلاة من أهم الأمور التي يحرص عليها أهالي المنيا، لأداء الصلوات في مواعيدها، والتقرب إلى الله بالعبادة والدعاء في هذا الشهر الفضيل.