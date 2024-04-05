رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

حزب الجيل: أداء التحالف الوطني خلال شهر رمضان شهادة ثقة جديدة في منظماته

كتب:

محمد أباظة
09:37 م | الجمعة 05 أبريل 2024
جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي

جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي

أشاد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، بأداء التحالف الوطني للعمل الأهلي خلال شهر رمضان المبارك لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد «هجرس» في بيان، أن أداء التحالف الوطني للعمل الأهلي خلال شهر رمضان اتسم بالجدية والتخطيط الواضح والمميز، مكنه من الوصول إلى الفئات المستهدفة من الأسر الأولى بالرعاية من خلال تقديم دعم عيني كبير لهم، ساهم في التخفيف عنهم تبعات الأزمة الاقتصادية الأخيرة، والتي بات زوالها أمرا محتوما مع تدفقات العملة الأجنبية.  

مجهودات التحالف

وأكد أن مجهودات التحالف تعكس دوره الحيوي كشريك في التنمية من خلال منظمات مجتمع مدني قوية ومنضبطة، مثمنا التوافق مع توجهات الدولة المصرية بتوفير برامج حماية اجتماعية تضم بوتقة واحدة تتألف فيها حقوق كافة فئات المجتمع، سواء مرأة وشباب واطفال وكبار سن وذوي الهمم. 

وشدد على أن أداء التحالف خلال شهر رمضان المبارك هو شهادة ثقة جديدة في منظماته وجمعياته ليكون شريكا حقيقيا في بناء الجمهورية الجديدة التي تستند في الأساس على النهج التشاركي بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والدولة المصرية.

اقرأ المزيد:

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.. أبو هشيمة الخير تحتفل بيوم اليتيم مع أطفال محافظة بني سويف

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يواصل توزيع وجبات الإفطار بمركز بني مزار في المنيا

حزب الجيل: التحالف الوطني للعمل الأهلي لعب دورا مهما كذراع تنموي لدعم جهود الدولة

التحالف الوطني للعمل الأهلي يوزع 4400 كرتونة مواد غذائية بقنا

عضو بـ«النواب»: صدور اللائحة التنفيذية لقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي خطوة مهمة
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.