«صحة المنيا» تقدم خدمات تنظيم الأسرة لـ140 ألف منتفعة خلال شهر مارس

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة قدمت الخدمات الطبية والعلاجية بعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر مارس، بهدف التوسع في تقديم خدمات صحة الأسرة من خلال العيادات الثابتة والمتحركة، وتنظيم القوافل الطبية على مستوى مراكز وقرى المحافظة للوصول لأكبر عدد من المستفيدين.

صرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة

من جانبه، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، إن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية قدمت خدماتها لـ140 ألفا و795 منتفعة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من عقد ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، أنه تم صرف 149 ألفا و17 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، وتنفيذ 125 ألفا و596 زيارة منزلية عن طريق الرائدات الريفيات، وتحويل 94 ألفا و418 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتقديم الرعاية الصحية لحوالي 14 ألفا و133 سيدة حامل، وما يقرب من 13 ألفا و549 سيدة بعد الوضع.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية، حيث تم عقد 21 ألفا و78 ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، و11 ألفا و936 ندوة عن الأمراض المزمنة.