«معلومة وجائزة» على قناة الناس يسأل عن ترتيب أبناء النبي «فيديو»

وجَّه برنامج «معلومة وجائزة»، من تقديم الدكتور محمد عبودة على شاشة «قناة الناس»، سؤالاً لعدد من المارة حول ترتيب أبناء النبي صلى الله عليه وسلم.

وأوضح «عبودة»، أنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أبا لسبعة من الأولاد، ثلاثة ذكور هم: القاسم، وعبد الله، وإبراهيم، وأربع إناث هن: زينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة.

وتابع الدكتور محمد عبودة: «كلهم من زوجته خديجة بنت خويلد، عدا (إبراهيم) كان من مارية القبطية المصرية، توفي أولاده الذكور صغارا، أما البنات فكبرن وتزوجن، ثم لحقن بالرفيق الأعلى في حياته، عدا (فاطمة الزهراء) رضي الله عنها».