وزيرا التنمية المحلية والزراعة والمحافظ يفتتحون أعمال تطوير «فاطمة الزهراء» ببورسعيد

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير ورفع كفاءة المرحلة الثالثة بمنطقة فاطمة الزهراء بالضواحي التي نفذت بالتعاون بين محافظة بورسعيد ومؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية ورافقهم خلالها عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

سادت الأجواء الاحتفالية، الافتتاح بحضور أهالي منطقة فاطمة الزهراء وحي الضواحي و وسط هتافات وزغاريد من الأهالي الذين عبروا عن سعادتهم للانتهاء من التطوير ورفع كفاءة المنطقة إلى أعلى مستوياتها .

فاطمة الزهراء حضارية من الطراز الأول

أعرب وزير التنمية المحلية عن فخره بمعدل الانجاز الذي شهدته فاطمة الزهراء، و التي تحولت لمنطقة حضارية من الطراز الأول، مشيدا بجهود محافظ بورسعيد ومتابعته الميدانية لسير العمل أولا بأول.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة لاهالي المنطقة بانتهاء التطوير ورفع كفاءة العمارات داخليا وخارجيا ، والشوارع والإضاءة ، مقدما الشكر لمؤسسة مشكاة نور والذي كان لها الدور الأكبر في عملية التطوير التي تمت بالشراكة مع المحافظة.

أبدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد سعادته الشديدة للانتهاء من تطوير الشامل لمنطقة فاطمة الزهراء وقال إنه كان يحضر في نفس المكان من سنة 2011 ولم تكن المنطقة قد تم بناؤها بعد وكانت عبارة عن عشوائيات حتى تدخلت الدولة.