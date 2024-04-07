نقابة العاملين بالنيابات والمحاكم تكرم النماذج المثالية بالقاهرة الجديدة

قامت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، برئاسة كريم عبدالباقي، وتحت رعاية المستشار عمر سلامة رئيس الاستئناف رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، وبحضور ممثلين عن مجلس إدارة النقابة العامة، بتكريم عدد من الموظفين بمحكمة القاهرة الجديدة.

تكريم الموظفين المثاليين

واستهدف التكريم عددا من الموظفين المثاليين والموظفات المثاليات، وهو التكريم الأول في عهد مجلس الإدارة الحالي للموظفين، ويأتي بالتزامن مع تجهيز النقابة العامة للعاملين بالنيابات لخطة كبيرة لتعزيز موارد النقابة واستغلال تلك الموارد لتحسين مستوي الخدمات المقدمة الي الاعضاء علي مستوي الجمهورية.

وأطلقت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم خطتها الخاصة بتكريم النماذج المثالية علي مستوي محاكم ونيابات مصر، كنوع من التقدير الأدبي الذي يتحقق معه تقديم خدمة أفضل إلي الجمهور.

خدمة أعضاء النقابة وأسرهم

وفي تصريحات صحفية، قال كريم عبدالباقي رئيس النقابة، «مستمرون في الجولات الميدانية علي مستوي الجمهورية ولن تتوقف مسيرة التكريم لكل موظف وموظفة بذلوا من مجهودهم لتقديم خدمة أفضل إلى المواطن، ولدينا في المحاكم والنيابات نماذج تستحق هذا التكريم ونحن نعمل الأن علي خطة لتعزيز موارد النقابة ومناقشة الخطة مع مجلس الإدارة للحصول على موافقة بشأنها، واستخدام تلك الموارد في تعزيز الخدمات المقدمة الي الاعضاء والتوسع في اللجان النوعية داخل النقابة بما يسهم في خدمة أبناء الأعضاء وأحفادهم».