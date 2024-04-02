«العاملين بالنيابات والمحاكم»: رسائل الرئيس في أداء اليمين الدستورية تحمل بشائر الخير

تقدم رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم كريم عبدالباقي، باسم جميع العاملين بنيابات ومحاكم مصر، بالتهئنة للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد حلف اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن تاريخ اليوم 2 أبريل 2024 هو بداية مرحلة جديدة تحمل كل الخير للمصريين.

برامج الحماية الاجتماعية

وقال كريم عبدالباقي في تصريحات صحفية اليوم، إن حديث الرئيس اليوم كان يحمل رسائل كثيرة وبشائر خير للمصريين، مشيرًا إلى أهمية ما تطرق إليه الرئيس بشأن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات تكافل وكرامة والاستمرار في مشروع حياة كريمة بما يعكس حرص الرئيس علي المواطن محدود الدخل، لافتًا الي أن فوز الرئيس السيسي بمنصب رئاسة الجمهورية للمرة الثالثة على التوالي، يعكس ثقة الشعب في قيادته الحكيمة لتولي أمور البلاد، ونجاحه في العبور إلى بر الأمان، وإعادة الحياة إلى جميع القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الاستقرار للوطن والمواطن، والعمل على تحسين مستوى معيشته، وتحقيق إنجازات في شتى المجالات المختلفة.

وأضاف: قيادة الرئيس السيسي الحكيمة تمكنت من دحر الإرهاب، وإقامة مشروعات قومية حققت نهضة شاملة، وبدأت لتأسيس جمهورية جديدة يتحد فيها الشعب مع قيادته، ويقف مساندًا وداعمًا للدولة المصرية في جهودها نحو مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

دعم الرئيس في الولاية الجديدة

واختتم «عبدالباقي» تصريحاته، بأن جميع أعضاء النقابة بمختلف محاكم ونيابات مصر يقفون على قلب رجل واحد من أجل دعم الرئيس في الولاية الجديدة، مؤكدين اعتزازهم بقيادة الرئيس للدولة في وقت شديد الحساسية نرى من حولنا بلدان سقطت وأخرى تعاني من حروب أهلية.