حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب في محافظة المنيا اليوم الاثنين 8 أبريل 2024 لمحافظة المنيا الموافق التاسع و العشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا، حيث تتجه أنظار المسلمين نحو معرفة مواقيت الصلاة، خاصةً موعد أذان المغرب الذي يُحدد موعد وقت الإفطار بعد انتهاء ساعات الصيام، خلال أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في المنيا اليوم

في محافظة المنيا، سيكون موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الاثنين 8 أبريل 2024، الموافق التاسع و العشرين من شهر رمضان، في تمام الساعة 6:19 مساءً، وذلك وفقا إلى إمساكية شهر رمضان الصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة.

وحددت إمساكية شهر رمضان المبارك 1445 مواقيت جميع الصلاة المفروضة في محافظة المنيا وهي كالتالي:

الفجر: 4:12 صباحًا.

الظهر: 11:59 مساءً.

العصر: 3:31 مساءً.

المغرب: 6:19 مساءً.

العشاء: 7:37 مساءً.

عدد ساعات الصيام في المنيا

وتبلغ عدد ساعات الصيام في محافظة المنيا اليوم الاثنين 8 أبريل 14 ساعة و27 دقيقة، مع تقدم الشهر ستكون هناك زيادة في مدة الصيام تدريجيًا حتي نهاية الشهر الفضيل.