هل الصدقة بعد الذنب نفاق؟.. أمين الفتوى بـ«الإفتاء» يجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول: «لما بعمل ذنب بخرج صدقة فهل الصدقة بعد الذنب نفاق؟».

النبي حثنا أن نتبع السيئة بحسنة تمحها

وأضاف «فخر»، خلال استضافته في برنامج «فتاوى الناس»، المُذاع على قناة «الناس»، اليوم الأحد: «هى كده مش منافقة، دى كده بتطبق حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واتبع السيئة الحسنة تمحوها».

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وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «فيه ناس كتير مش بتصلى، وبقوله ليه مش بتصلى بيقولى أًصلا أنا بعمل ذنوب كتير ومش عارف أقابل ربنا إزاي، بقوله صلى ربنا هيهديك، كل ما تعمل خطأ تعبد إلى الله حتى ينصلح حالك، بلاش تسمع الشيطان هو اللي بيقولك مش مكسوف على نفسك أنت بتعمل ذنوب وعاوز تصلي قوله ملكش دعوة ده ربي غفور رحيم».