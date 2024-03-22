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دراما المتحدة

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة.. تزيد الحسنات سبعين ضعفا

كتب:

أحمد الشرقاوي
01:44 ص | الجمعة 22 مارس 2024
يوم الجمعة

يوم الجمعة

يحظى يوم الجمعة بمكانته الخاصة في الإسلام، ولذلك يتسع الفضاء للمؤمنين لرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل، حيث يجب عليهم أن يبادروا إلى الله عز وجل بالدعاء والتضرع في تلك الليلة المباركة والتي ينعم المؤمنون بالقرب من ربهم ويعبرون عن حاجاتهم وآمالهم وأمانيهم.

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن يوم الجمعة يوم مميز في الإسلام، فضلا عن أنه يأتي بأهمية خاصة في الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مطالبا بضرورة الإكثار من الصلاة عليه في هذا اليوم المبارك لأنه من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد من ربه، وتتضاعف الحسنات إلى سبعين ضعفاً.

واوضحت الإفتاء عبر موقعها الرسمي بأن ليلة الجمعة ويومها يتميزان بفضل خاص، حيث يجب على المسلمون زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خلالهما لأن فهذا اليوم وليلته يعتبران فرصة للاحتفاء بذكرى سيد الأنام وسيد الأرسلة، وفقًا لقوله الشريف: 'إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنِّي فِي الْجَنَّةِ أَكْثَرُكُمْ صَلَاةً عَلَيَّ، أَلَا فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ فِي اللَّيْلَةِ الْغَرَّاءِ وَالْيَوْمِ الْأَزْهَرِ'."

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