دعاء أوصى الرسول به يثقل ميزان الحسنات.. احرص على ترديده

قال الدكتور محمد عبدالحميد أبو السعود، أحد علماء الأزهر الشريف والأوقاف، إنّ الرسول، صلى الله عليه وسلم، أوصانا بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات جميعا، حتى ينال المرء عن كل من آمن حسنة، حيث قال :«من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة»، مشيرا إلى أنّ الله يضاعف الحسنات فالحسنة بـ10 أمثالها.

وقال «أبو السعود»، لـ«الوطن»، أنّ شرط قبول الدعوة النية الصادقة الشاملة لكل المؤمنين والمؤمنات، أي دون استثناء أحد من الدعوة في باطن الداعي، أو أن يكون على ضغينة من أحد فتكن نيته الداخلية تسب فيه وتسوء إليه :«قبول الدعوة شرطها النية فلا يكون المرء يقصد فئة معينة دون أخرى أي عند سؤاله عن رأيه في شخص غير متوافق مع منهجه يكفره ويسبه، إذًا كلما كان الإنسان يعقل معنى دعائه يزداد مقدار أجره عليه». أما صيغة الدعاء التي أوصى الرسول بها هي: «اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات»، أو «اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات».

أوقات الاستجابة

أوضح «أبو السعود» أن الساعات المحبب الدعاء فيها عديدة ومنها التالي: