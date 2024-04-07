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دراما المتحدة

قصات شعر رجالي 2024.. صيحات واستايلات مختلفة على الموضة

كتب:

عبير خالد
08:53 م | الأحد 07 أبريل 2024
قصات شعر رجالي 2024

قصات شعر رجالي 2024

قصات شعر جديدة وعصرية، يلجا إليها الشباب مع قرب عيد الفطر المبارك، ليبحث الشباب عن قصات شعر رجالي 2024 لاختيارها وفقًا لشخصية الفرد، وعلى غرار ذلك نستعرض قصات شعر رجالي 2024.

قصات شعر رجالي 2024

تكثر قصات الشعر للرجال وتتنوع  بشكل كبير، وتختلف بحسب شكل الوجه ونوع الشعر وشخصية وسلوك الرج، وفيما يلي نستعرض أبرز وأشهر قصات شعر رجالي 2024.

  • الكاريه: إحدى قصات الشعر الشهيرة، التي تمتاز بأنه يتم قص الشعر على مستوى واحد من الرأس.
  • البوي: قصة شعر قصيرة جدًا، وغالبًا ما تكون مناسبة للرجال ذوي الوجه البيضاوي أو المربع.
  •  الفرق الجانبي: قصة شعر يترك فيها الشعر ليكون أطول من الجانبين مقارنة بالشعر الأمامي.
  • القصة المتدرجة: قصة شعر تمتاز بقص الشعر الذي يكون متدرجًا من أعلى الرأس إلى أسفل.
  • القصة الطويلة: قصة شعر تتميز بترك الشعر طويلًا من الأمام والخلف.

قصات الشعر المتدرجة

هناك مجموعة من قصات الشعر التي يمكن الاعتماد عليها وقصها، ويمكن تناولها على النحو التالي:

  • القصة المتدرجة القصيرة: قصة شعر تمتاز بقص الشعر بشكل متدرج من أعلى الرأس إلى أسفل، وتكون مناسبة بشكل كبير للرجال ذوي الوجه الطويل أو المستدير.
  • القصة المتدرجة الطويلة: قصة شعر تتميز بقص الشعر بشكل متدرج من أعلى الرأس إلى أسفل، وغالبًا ما تكون مناسبة للرجال ذوي الوجه البيضاوي أو المربع.
  •  القصة المتدرجة الجانبية: تتميز بقص الشعر بشكل متدرج من جانب واحد من الرأس، وهي تكون في الغالب ما تكون مناسبة للرجال ذوي الوجه الطويل أو المستدير.

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