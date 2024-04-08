مسلسل مليحة الحلقة 13.. دياب ينقذ مليحة للمرة الثانية ويفقد صديقه

لم يستطع المقدم أدهم «دياب» خلال المداهمة الأولى لنفق الإرهابيين أن ينقذ مليحة والشيخ سالم من أيديهم، إذ فر بعضهم مصطحبا معه المختطفون إلى مكان آمن، ولكنه أعد خطة محكمة لمداهمة المكان الآخر الذي تم نقلهم فيه، وذلك ضمن أحداث مسسلسل مليحة الحلقة 13.

مسلسل مليحة الحلقة 13

أعد أدهم برفقة زملائه وبعض جنود حرس الحدود، العدة وداهموا البيت الذي تم نقل مليحة ورفاقها فيه، واستطاعوا أن يقضوا على المحيطين بالبيت من مسلحين، ثم دخل أدهم الدار ووجد مليحة والشيخ سالم بصحبة أمير الإرهابيين فقتله بعدة طلقات في صدره، ثم خلص المختطفين من يديه وخرج بهم إلى الخارج، ليتفاجأ أن زميله المقدم مدحت ارتقى شهيدا إثر عدة طلقات أطلقت عليه في ظهره.

وتعد المرة الثانية التي أنقذ فيها أدهم مليحة وعائلتها من مكائد الإرهابيين، ففي المرة الأولى أنقذهم من تفجير محكم قام به أحد إرهابي الصحراء الغربية عندما زرع قنبلة في الحافلة التي كانت تقل مليحة وأهلها المتجهين إلى مصر، ليستطيع أدهم وجنود الحرس إبطال تلك العملية وإخراج من في الحافلة على وجه السرعة وإنقاذهم من الموت.