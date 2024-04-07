مسلسل مليحة الحلقة 13.. اشتباك بين قوات الجيش والإرهابيين

أثناء توجه مليحة «نسرين خاس» وجدتها ألطاف والشيخ سالم إلى معابر الحدود بين مصر وفلسطين، لكي يعودوا إلى بلدهم، حدث أمر أدى إلى إعلان حظر التجول، وهو ما جعلهم يضطرون إلى تغيير اتجاههم إلى أحد الوحات القريبة للاستراحة حتى الصباح لمواصلة التحرك، وفي أثناء ذلك تعرضوا جميعهم للاختطاف من قبل مجموعة من الإرهابيين.

مسلسل مليحة الحلقة 13

وفوجئ القوم ومعهم الدكتور هشام وبعض رجال الشيخ سالم، بالهجوم عليهم من قِبل جماعة إرهابية مسلحة، كان هدفها الأول الانتقام من الشيخ سالم بسبب دعمه للجيش المصري، وقتلوا ابنه أمامه.

اشتباك مسلح بين قوات الجيش والإرهابيين

وأخذ أفراد حرس الحدود المصري بقيادة المقدم أدهم (دياب) بالبحث عن أولئك الإرهابيين وأنفاقهم التي يخفون فيها المحتجزين في باطن الأرض، ليكتشفوا نفقا مغطى بفروع الأشجار، وهو نفسه النفق الذي اُحتجزت فيه مليحة ورفاقها، وما أن دخلت قوات الجيش المصري النفق حتى فر الإرهابيون هاربين من الناحية الأخرى، محاولين عرقلة الطريق أمام دياب وجنوده حتى لا يستطيعون الوصول إليهم، ولكن تحدث بعدها اشتباكات مسلحة أدت إلى إصابة أحد جنود الحرس في ساقه.