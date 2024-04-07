مسلسل مليحة الحلقة 13.. دياب يكتشف وكرا سريا للمتطرفين في سيناء

كشفت أحداث الحلقة الماضية من مسلسل مليحة، استلام المقدم أدهم الشاعر «دياب» عمله الجديد للخدمة في سيناء، وتعرف على جميع أفراد الكتيبة، كما تعرف على الشيخ سالم رئيس أكبر قبائل سيناء الذي طمأنه أن جميع القبائل متحدة لمساندة القوات المسلحة المصرية، كما حذره من ظهور وجوه غريبة في الفترة الأخيرة في سيناء وهذا شيء مثير للقلق، وكانت هذه المفاجأة الأولى التي تنتظر المقدم أدهم ضمن أحداث مسلسل مليحة الحلقة 13.

مسلسل مليحة الحلقة 13

ومن المفاجآت التي شهدها المقدم أدهم في حلقة الأمس من مسلسل مليحة استشهاد صالح ابن الشيخ سالم على يد مجموعة من المتطرفين، واختطاف الشيخ سالم وضيوف قبل وصولهم إلى أحد المعابر، وعندما يعود أدهم إلى الكتيبة يتم إبلاغه اكتشاف وكر للمتطرفين تحت الأرض.

كشف وكر سري للمتطرفين تحت الأرض

يتوجه أدهم إلى المكان المحدد وبرفقته مجموعة من القوات، ويكتشف وكرا وممرا ضخما تحت الأرض، يضم عدد من المتطرفين، ويجرى تبادل إطلاق النيران بينهم وتتوالى الأحداث الليلة من مسلسل مليحة الحلقة 13.