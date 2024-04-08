محافظ الإسكندرية: 2 مليون جنيه تبرع من موارد المحافظة لملعب نادي سيدي بشر (صور)

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أمس، أعمال التطوير الخاصة بملعب نادي سيدي بشر، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلن اللواء محمد الشريف عن التبرع بمبلغ 2 مليون جنيه من موارد محافظة الإسكندرية لصالح ملعب نادي سيدي بشر، مشيدًا بأعمال التطوير بالملعب والتي جاءت في وقت قياسي، في ظل توجيهات رئيس الجمهورية.

رفع كفاءة المراكز الشبابية في الإسكندرية

وأضاف اللواء محمد الشريف أن محافظة الإسكندرية شهدت خلال السنوات الماضية رفع كفاءة عشرات المراكز الشبابية، فضلًا عن بناء العديد من المراكز الشبابية الجديدة خاصة في الأماكن النائية.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن المنظومة الرياضية في ظل دعم القيادة السياسية قد حققت العديد من الإنجازات والتطورات غير المسبوقة، وذلك تأكيدًا على دور الرياضة في تعزيز قدرات وإمكانات الشباب وفي ظل رؤية مصر 2030، والتنمية المستدامة.

وأكد أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كافة سبل الدعم وتسهيل كافة الإجراءات المطلوبة والتراخيص اللازمة للارتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية، باعتبارها متنفسًا هامًا للشباب لتفريغ طاقاتهم الإبداعية بصورة إيجابية.

من جانبه، بدأ وزير الرياضة حديثه بتوجيه الشكر للرئيس السيسي والذي وجه بسرعة إعادة فتح الملعب مرة أخرى إلى أهالي المنطقة، كما أمر بتطوير وتجميل الملعب قبل إعادة الافتتاح اليوم وهو ما تم تنفيذه بزمن قياسي بلغ 10 أيام فقط ليظهر بالمظهر المشرف الذي تشاهدونه اليوم في حفل افتتاح أعمال التطوير.

وأشار إلى أن أعمال تطوير الملعب والذي يحمل في طياته تاريخًا طويلًا يصل إلى 60 عامًا حيث تم تنفيذ الملعب في الستينيات من القرن الماضي، وقد تم تجديد الملعب الخماسي وفرش الملعب بالكامل بالنجيل الصناعي وتركيب الشبك على الأسوار الحديدية الخاصة به.

وتوجه «صبحي» بالشكر على التواجد الكثيف من قبل نجوم ورؤساء الأندية المصرية ومنهم كابتن حسام وإبراهيم حسن المدير الفني ومدير الكرة للمنتخب المصري لكرة القدم.

واختتم وزير الرياضة حديثه بالشكر إلى صندوق تحيا مصر والذي ساهم بشكل كبير في إعادة تطوير الملعب بنادي سيدي بشر بالإسكندرية.

وبدأت مراسم افتتاح أعمال التطوير للملعب الخماسي بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، تبعها عرض فيديو وثائقي عن تاريخ إنشاء الملعب الخماسي ونبذة عن نادي سيدي بشر.

وشاهد وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية عرضًا رياضيًا لفرق الطلائع التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية وأيضا قاما بمتابعة جزء من تدريبات فرق براعم كرة القدم بالنادي، وعرض لفريق الكاراتية واختتمت الجولة الافتتاحية بمشاهدة مباراة استعراضية لقدامى لاعبي الزمالك والأهلي بمشاركة النجوم السابقين لكبار الكرة المصرية الأهلي والزمالك والذين تم تكريمهم من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

حضر الافتتاح، الكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مساعده، ومحمد السيد مجاهد، والمهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، وأحمد حسن رئيس نادي سبورتنج، وسيد سمرة رئيس نادي أصحاب الجياد، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، ولفيف من نجوم الرياضة المصرية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.