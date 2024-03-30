محافظ الإسكندرية: تنظيم الزيادة السكانية يضمن حياة كريمة للأجيال القادمة

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعًا بأعضاء المجلس الإقليمي للسكان، لبحث ومناقشة مؤشرات المسح الصحي للأسرة المصرية لمحافظة الإسكندرية، والخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية، كما تم عرض ما تم إنجازه من الخطة السكانية 2023/2024 وتقييم الخطط السابقة، بالإضافة إلى استعراض الجهود التي تمت بشأن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023/2030.

وثمن المحافظ الجهود التي تبذلها الدولة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له وضمان حقه في التعليم والصحة وفرص العمل من خلال معالجة القضايا السكانية وتنظيم الزيادة السكانية وفقًا للمعدلات الطبيعية.

تنظيم الزيادة السكانية هو ضمان حياة كريمة

وأكد محافظ الإسكندرية في كلمته أهمية تقييم الوضع الراهن لتحقيق الهدف القومي للحد من النمو السكاني الذي يؤثر على مؤشرات التنمية وينعكس على تراجع نصيب الفرد من الدخل، مشيرًا إلى أن الهدف من تنظيم الزيادة السكانية هو ضمان حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة.

خطورة الزيادة السكانية في الإسكندرية

ووجه المحافظ بتكثيف اللقاءات والندوات التوعوية بمشاركة الجهات المعنية لتوعية المواطنين بخطورة القضية السكنية على المجتمع ككل، وحجم خطورة الزيادة السكانية على الفرد في ضياع حقه في التعليم والرعاية الصحية الكاملة وفرص العمل وخطورتها على الاقتصاد الوطني للدولة.