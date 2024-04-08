أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الاثنين 8-4-2024

سجلت أسعار الذهب اليوم خلال بداية تعاملات اليوم الاثنين 8-4-2024، تذبذبا في الأسعار، حيث سجل عيار 21 في بداية تعاملات الصباح 3200 جنيه، تزامنًا مع القضاء على أزمة الدولار في السوق الموازية، ووضع سعر عادل للجنيه المصري، وتراجع الطلب على الذهب، خلال الأيام الماضية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ووفق بيانات الأسعار من مؤسسة «جولد بيليون» والشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 3200 جنيه للجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم في السوق

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في التعاملات الصباحية نحو 3567 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات نحو 2743 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب اليوم، فسجّل نحو 25 ألفًا و600 جنيه، دون سعر المصنعية والضريبة.

وتشهد أسعار الذهب عالميا في الوقت الحالي ارتفاعا كبيرا في الأسعار، حيث سجل سعر الأوقية 2339 دولارا، وارتفع عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي حددت أسعار الفائدة للفترة المقبلة.