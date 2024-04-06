أسعار الذهب اليوم السبت 6-4-2024 في مصر.. «عيار 21 بكام؟»

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 6 -4 - 2024 في بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة المصرية، استقرارا ملحوظا؛ إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا عند 3110 جنيهات بدون مصنعية.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية أسعار المعدن الأصفر خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب، وفقا لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، عند 3554 جنيها للشراء، وقد يختلف السعر من مكان لأخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، عند 3110 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية؛ إذ سجل نحو 2665 جنيها، وسجل عيار 14 اليوم في مصر استقرارا أيضا بمحلات الصاغة بدون مصنعية؛ عند مستوى 2079 جنيها، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 6 ـ 4 ـ 2024، استقرارا بمحلات الصاغة؛ عند نحو 24 ألفا و880 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2320 دولارا للشراء.