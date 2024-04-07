توقعات بوصول الذهب عالميا لمستويات غير مسبوقة.. زيادة 12% منذ بداية 2024

استحوذت أسعار الذهب على اهتمام كبير من قبل المستثمرين، إذ سجل مستويات قياسية خلال 5 جلسات تداول متتالية، إذ وصل إلى ذروة بلغت 2.305.04 دولار للأونصة الخميس الماضي، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 12% منذ بداية العام.

وقد دفع الارتفاع الكبير في أسعار الذهب رئيس استراتيجية المعادن في مصفاة الذهب السويسرية MKS PAMP، إلى مراجعة توقعاتها لمتوسط سعر الذهب لعام 2024 بالزيادة بمقدار 150 دولارًا ليصل إلى 2200 دولار للأونصة، وفق موقع «إنفيستينج».

وأشار رئيس استراتيجية المعادن، إلى صعوبة التنبؤ بذروة السوق حيث لا توجد مستويات مقاومة واضحة على الرسوم البيانية.

ويدعم الاتجاه الصعودي الأداء القوي لأسواق الذهب خارج البورصة والعقود الآجلة، والتي شهدت زيادة بنسبة 40% في أحجام التداول، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.

علاوة على ذلك، هناك نشاط ملحوظ في سوق خيارات الذهب، مما يشير إلى اهتمام خاص بالذهب مقارنة بالأصول الأخرى مثل الأسهم والسندات.

أسعار الذهب ستصل إلى مستويات مرتفعة جديدة

ويتوقع العديد من المحللين، أنَّ تصل أسعار الذهب إلى مستويات مرتفعة جديدة إذا بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة الرئيسية، مما قد يعزز الطلب من المستثمرين الذين يقفون حاليًا على الهامش، بما في ذلك أصحاب صناديق الذهب المتداولة في البورصة المدعومة فعليًا.

يحافظ المحللون في بنك أوف أمريكا على تقديراتهم لسعر الذهب عند 2.400 دولار للأونصة هذا العام، ويتوقف ذلك على توقيت خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، حتى لو حدث ذلك في وقت متأخر عن الربع الأول من عام 2024.

ويأتي الارتفاع الأخير في قيمة الذهب بعد قفزة ملحوظة بنسبة 9.3% في مارس، مسجلاً أقوى زيادة شهرية منذ يوليو 2020، على الرغم من وجود رياح معاكسة للاقتصاد الكلي مثل قوة الدولار وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة.

وتنعكس مرونة السوق والمراجعة التصاعدية لتوقعات الأسعار استمرار الاهتمام بالذهب كأصل استثماري وأصل للحفاظ على الثروة.